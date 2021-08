Rückblick im Sommerloch Rausch, Royals und ein Reizwort

Von Julius Stucke

Unser Rückblick im Sommerloch dürfte zeigen, dass es ein Sommerloch gar nicht gibt. (picture alliance / PA / Matt Sayles / Unsplash / Efe Kurnaz)

Was macht ein Host, den die anderen lakonisch im Sommerloch vergessen haben? Er vermisst die lieben Kolleg*innen natürlich und kramt schöne Erinnerungen hervor. So haben auch einsame Podcasthörende was für die Ohren.

Auch das Team vom Kulturpodcast ertappt sich manchmal bei Gefühlen, die sich nicht richtig frisch anfühlen. Zum Beispiel dieses 'Kinder, Kinder wie die Zeit vergeht'-Gefühl. Die Coronapandemie hat dieses Gefühl ja eher noch verstärkt. Und weil das Jahr schneller vergeht, als man Auffrisch-Impfung sagen kann, legen wir Euch im Sommerloch drei immer noch hörenswerte Folgen Lakonisch Elegant ans Herz.

Dauerhaft glücklich trinken?

Im Kino läuft mittlerweile "Der Rausch", ein Film von Thomas Vinterberg über den Versuch, sich dauerhaft glücklich und kreativ zu trinken. Im Kulturpodcast gibt’s ein Gespräch über die Rolle von Rausch in unserer Gesellschaft: mit Maler Nils Ben Brahim und Politikwissenschaftler Robert Feustel.

Außerdem ist ein Blick zurück nur vollständig mit einem royalen Thema. Denn das hat bei uns schon kleine Tradition. Der Anlass diesmal ist ernst, der Vorwurf: Rassismus im Königshaus. Prinz Harry und Herzogin Meghan haben darüber in diesem Jahr in einem Interview mit US-Talkerin Oprah Winfrey gesprochen und wir haben die Moderatorin Hadnet Tesfai und den Journalisten Robert Rotifer eingeladen.

Last but not least empfehlen wir eines der wenigen unaufgeregten Gespräche über ein sehr aufgeregtes Thema in diesem Jahr: "Identitätspolitik". Reizwort der Stunde. Warum eigentlich? Das haben wir die Soziologin Paula-Irene Villa Braslavsky gefragt.