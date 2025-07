Rudolstadt Festival 2025: "Dubioza Kolektiv"

Wer schon mal auf einer Balkan-Party war, weiß: Egal ob mit oder ohne Rakija – am Ende tanzen alle mit. Nach diesem Motto verlaufen auch die Konzerte des Dubioza Kolektivs , dem wichtigsten Musikexportartikel Bosnien- Herzegowinas.

2003 wurde die Band in der Hauptstadt Sarajevo gegründet. Es war die Zeit nach den Balkan-Kriegen, geprägt von politischer und wirtschaftlicher Instabilität. Dem Widererstarken des Nationalismus setzte das Dubioza Kolektiv von Anfang an einen musikalischen Panslawismus entgegen: Musiker aus Bosnien, Serbien, Kroatien und Slowenien spielen hier einträchtig nebeneinander – und singen an gegen rechtsextreme Parteien und machthungrige Autokraten.