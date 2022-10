Robert Menasse: „Die Erweiterung“

In seinem prämierten Roman "Die Hauptstadt" widmete sich der Wiener Autor Robert Menasse dem Innenleben der EU. Doch was ist mit den Ländern, die aktuell noch nicht Mitglied der Europäischen Union sind? Gerade in den Balkanstaaten gibt es Bestrebungen zum Beitritt und genau denen widmet sich "Die Erweiterung". Im Fokus steht dabei Albanien, wo aktuell 90 Prozent der Bevölkerung für einen EU-Beitritt sind – mehr Zustimmung, als in jedem aktuellen Mitgliedsstaat.