Neuausgaben von Roald Dahl

Diese Debatte hat der britische Puffin Verlag neu angefacht. Er hat Kinderbücher des 1990 verstorbenen Bestsellerautors Roald Dahl in einer angepassten Neuauflage herausgebracht. Darunter Titel wie „Charlie und die Schokoladenfabrik“, „Matilda“ oder „Hexen hexen“.

Es wurden Hunderte Änderungen an Formulierungen und Charakteren vorgenommen. So ersetzte der Verlag etwa „fett“ durch „kräftig“. Aus „small men“ wurde genderneutral „small people“. Und eine Supermarktkassiererin und eine Sekretärin wurden in eine Wissenschaftlerin und eine Businessfrau verändert.