Rilke-Nachlass in Marbach

Von einem „Jahrhundert-Erwerb“ war die Rede, jetzt hat das Deutsche Literaturarchiv Marbach Teile daraus in Berlin erstmals vorgestellt: Der Nachlass des Dichters Rainer Maria Rilke (1875-1926). Zuvor sei der umfangreiche Nachlass des weltweit wichtigsten deutschsprachigen Autoren der literarischen Moderne von dessen Nachkommen verwaltet worden, sagt Sandra Richter, Direktorin des Deutschen Literaturarchivs.

Rilkes Nachlass sei der letzte eines großen Dichters der Moderne gewesen, der noch in Privatbestand war: „Gigantisch groß: Über 20.000 handschriftliche Blätter, darunter 2500 Briefe von Rilke allein, 6300 Briefe an Rilke, seine Notizbücher, Fotos, die niemand so je gesehen hat.“