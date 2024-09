Es wird viel gestritten, Meinungen prallen aufeinander, in der politischen Debatte in den Talkshows und in der Familie genauso wie im Alltag. Wir streiten über unsere Ansichten zur Pandemieaufarbeitung, zum Krieg in der Ukraine, aber auch darüber, wo und wie wir im Alltag leben wollen, letztlich auch über Freunde, die wir treffen und Verwandte, die wir meiden wollen.