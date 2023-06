Der RIAS Kammerchor Berlin singt a cappella

Die „Missa Ave Maris Stella“ veröffentlichte Tomás Luis de Vittoria 1576 in einer Sammlung. Zu der Zeit war der Komponist bereits seit gut zehn Jahren in Rom erfolgreich und sollte dort auch noch weitere zehn Jahre bleiben, bevor er in seine spanische Heimat zurückkehrte. „Der spanische Palestrina“ wurde er auch genannt, das zeigt, wie kunstvoll und bereits zu Lebzeiten hoch angesehen sein Umgang mit der Vokalpolyphonie war.

In seiner „Missa Ave Maris Stella“ verarbeitet er in allen Sätzen den gleichnamigen Marienhymnus, der aus dem 9. Jahrhundert stammt. Dieses Werk ist eines der Lieblingswerke Justin Doyles, es war eines der ersten, die er als 8-jähriger Chorknabe an der Westminster Cathedral in London gesungen hat. Zwischen die Mess-Sätze schieben sich die marianische Antiphon „Ave Maria caelorum“ des jungen britischen Komponisten und Chorleiters Rory Wainwright Johnston und „A Child’s Prayer“ von James MacMillan.