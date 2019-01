Reihe "Illustrierte Geschichten" Wildbret mit Ausblick

Von Susanne Billig

Die Reihe "Illustrierte Geschichte" stellt die Geschichte des Essens vor - und des Reisens. Das kann man auch miteinander verbinden. ( imago/Raimund Müller)

Welche Menüs gab es im Orient-Express? Wie reiste man im Dampfzeitalter? Das und mehr erfährt man in den reich bebilderten Bänden der Reihe "Die Illustrierte Geschichte".

Austern, Steinbutt, Huhn nach Jägerart, Wild in Aspik und Schokoladenpudding waren die Highlights des Zehn-Gänge-Menüs, das im ersten Speisewagen Europas serviert wurde, der am 5. Oktober 1883 mit dem Orient-Express von Paris nach Straßburg fuhr. Während solcher Luxus in der "Alten Welt" allein den Wohlhabenden vorbehalten blieb, konnte sich der einfache Reisende in amerikanischen Zügen schon für 1,50 Dollar an einer kräftigen Mahlzeit stärken.

In dem Bildband "Essen" fächert der britische Journalist und Gastronomie-Spezialist Giles Coren die Geschichte der Lebensmittel und der Nahrungszubereitung sachkundig und reich bebildert auf. Wie ein abwechslungsreiches Menü kommt sein Buch daher: In lesefreundlichen kurzen Abschnitten und sortiert nach Nahrungsmittelkategorien – Nüsse und Samen, Gemüse und Pilze, Früchte, Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte bis hin zu Kräutern und Gewürzen – zieht der Autor seine Leserinnen und Leser in einen Strom des Wissens und Erzählens.

Rezepte und Hintergrundinformationen

Historische Anekdoten wechseln sich ab mit absonderlichen religiösen Tabus rund um Essen und Trinken, uralte Rezeptideen mit topmodernen naturwissenschaftlichen und auch politischen Informationen. Dazu kommen üppige Illustrationen – von kleinen Zeichnungen überall an den Seitenrändern bis hin zu ganzseitigen Fotografien oder Bilderreihen, die sich über Doppelseiten ziehen.

Gediegenes Speisen im 19. Jahrhundert: so edel dinierte man im Orient-Express. (imago/United Archives)

Ein altes Werbeplakat tut das leckerste Bananenbrot kund, im Hintergrund schuften die Plantagensklaven. Auf einer frühen Schwarz-Weiß-Fotografie legt ein afghanischer Markthändler mit Turban und Pluderhosen einen Berg trockener Kichererbsen auf eine metallene Waage. Und im heutigen Brasilien - auch das bleibt nicht ausgespart - ziehen sich riesige öde Sojabohnen-Anbauflächen gleichförmig über das Land, und heuschreckengleich rattern mit meterlangen Auslegern zahllose rote Traktoren über die Felder und bringen Pestizide aus.

Erkundung der Geschichte des Reisens

In derselben Reihe der "Illustrierten Geschichte" ist im Dorling Kindersley Verlag auch das Buch "Reisen" erschienen – noch ein Stück größer im Format als "Essen", aber mit derselbe Fülle an kleinen und großen Illustrationen ausgestattet, mittelalterlichen Stiche, Porzellanmalereien, Fotografie, Tabellen, Gemäldereproduktionen.

Buchcover "Reisen - die illustrierte Geschichte" (dpa / Dorling Kinderley Verlag)

Ein dankbares Thema ist dieses Reisen und war schon weit vor der Antike beliebt, wie das Buch nachzeichnet: Zwar kennen wir weder die Namen der ersten Reisenden noch ihr Ziel, aber es werden wohl Jäger und Sammler gewesen sein, die auf der Suche nach Nahrung, Wasser und schützenden Unterkünften allmählich die ganze Erde bereisten.

Von jenen fernen Zeiten bis zum heutigen Tag erkundet das Autorenteam die Geschichte des Reisens. "Handel und Eroberung" heißen die Kapitel, "Die Ära der Entdecker", "Das Dampfzeitalter", "Die mobile Welt".

Heute sind es die digitalen Nomaden, die mit ihren Notebooks und Smartphones überall auf der Erde zuhause sind – und womöglich auch nirgends. Eine reiche, vergnügliche, aber auch ernste Welt tut sich in diesen illustrierten Geschichten auf. Beeindruckend.

Giles Coren: Essen. Kultur, Tradition, Herkunft. Die illustrierte Geschichte

Übersetzung von Johanna Hofer von Lobenstein und Annrerose Sieck

Dorling Kindersley Verlag, München 2018

360 Seiten, rund 1.200 Abbildungen (Fotografien, historische Stiche und Gemälde), 29,95 Euro



Andrew Humphreys / Simon Adams / R. G. Grant / Michael Martin: Reisen. Die illustrierte Geschichte

Übersetzt von Karin Hofmann, mit einem Vorwort von Michael Martin

Dorling Kindersley Verlag, München 2018

360 Seiten, mehr als 760 Fotografien und Illustrationen, 39,95 Euro