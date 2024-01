Der fünfjährige Noah gibt an der Kraftmaschine alles. Noah hat eine Gangunsicherheit und kommt daher regelmäßig in die ambulante Kinder-Reha, erzählt sein Großvater Christoph Degenhardt, der seinen Enkel heute begleitet:

„Wir machen hier Gymnastik allgemein, also zum Beispiel muss er von einem Teller auf den nächsten hüpfen. Wir machen hier verschiedene Übungen, die für ihn ganz wichtig sind, damit er im wahrsten Sinne des Wortes wieder auf die Beine kommt.“

Die Abteilung Kinder-Reha der Uniklinik bietet sowohl Einzel- als auch Gruppentraining an. Bewegung in der Gruppe eignet sich auch für adipöse Kinder. Es wird Kraft aufgebaut, aber vor allem Kalorienmonster gejagt, zum Beispiel durch Ausdauertraining wie Lauf- oder Kletterspiele.

Schönau: „Durch die Medien, die zur Verfügung stehen, durch Handy, iPads, Fernsehen auch kommt das dazu, dass Kinder am Tag weniger Bewegung im Freien haben wie Gefängnisinsassen sozusagen Hofausgang haben.“

Vergleicht Professor Schönau. Das soziale Miteinander in der Gruppe fördert außerdem den Selbstwert der Kinder und macht sie auch seelisch stärker.

Die ambulante Kinder-Reha der Uniklinik Köln war 2008 die erste in Deutschland. Und ist immer noch fast die einzige. Eltern müssen ambulante Rehamaßnahmen für ihre Sprösslinge bis heute suchen wie die Stecknadel im Heuhaufen – obwohl sie seit 2017 kostenlos Anspruch darauf haben.

Ärzte, Kranken- oder Rentenkassen schoben in der Vergangenheit die Verantwortung gern dem Schulsport oder den Sportvereinen zu, obwohl deren Kurse den speziellen Bedürfnissen genesender oder chronisch kranker Kinder nicht gerecht werden.

Beim Rehatraining in Leverkusen wird das Angebot gerade für die jungen Kunden erweitert.

Die Angebote sind nicht an Sportarten gebunden, erklärt Sportwissenschaftler und Therapeut Markus Schulze-Schrage:

Es ist keine spezielle Sportart wie Fußball oder Handball, wo sich die Kinder in irgendeiner Form beweisen oder Leistung bringen müssen, sondern jeder macht nur das, was er letztlich kann. Es geht hauptsächlich um die Bewegung, um die Koordination, um das Gleichgewicht - und um das Selbstbewusstsein letztendlich auch zu stärken.

Um die große Versorgungslücke zu füllen, hat der Deutsche Behindertensportverband (DBS) Ende letzten Jahres das Projekt „Teilhabe vereinfacht“ gestartet. Die Fördermaßnahme richtet sich besonders an Sportvereine.

Rund 200 Kinder-Rehasportangebote in ganz Deutschland will der DBS ab dem Frühjahr finanziell unterstützen. Denn statt teurer Medikamente, Krankenhausaufenthalte mit OPs oder auch Kuren ist regelmäßige Bewegung die bessere Wahl, betont der Rehabilitationsexperte Professor Mathias Köhler vom Rehazentrum in Damp: