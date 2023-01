Regretting Parenthood

Wenn mein Partner und ich mit unseren Kindern über die Pandemie sprechen, gehen unsere Erinnerungen weit auseinander. Unser kleiner Sohn war anderthalb, als die Kindergärten zum ersten Mal schlossen. Es wäre nicht übertrieben zu sagen, dass Corona eines seiner ersten Wörter war. Unser großer Sohn ist drei Jahre älter. Für ihn sind die Lockdowns die schöne Zeit, in der er nicht in den Kindergarten gehen musste.

Ich weiß, dass ich diese Formulierung nicht verwenden sollte. Denn tatsächlich sind während der Lockdowns noch mehr Frauen in ihren eigenen vier Wänden ermordet worden als sonst. Mir rutscht diese Formulierung trotzdem heraus, weil etwas in mir wirklich nicht überlebt hätte, vielleicht mein Autorinnen-Ich oder vielleicht auch nur mein Glaube an die Solidarität.

Laut einer Studie aus dem vergangenen Jahr bereuen immer mehr Menschen ihre Elternschaft. 20 Prozent der befragten Eltern würden sich heute nicht noch einmal für ihr Kind entscheiden. Rein rechnerisch würde es fünf Kinder aus der Schulklasse meines großen Sohnes also nicht geben. Ich denke darüber nach, welche Kinder das wären. Vielleicht Emily? Am Vorlesetag hat sie mich mit Fragen zu meinen Kinderbüchern gelöchert. Vielleicht auch Richard, Etore oder Pawel. Vielleicht spüren diese Kinder das sogar. Ich denke auch darüber nach, was das Schlimmste ist, was ich während der Lockdowns zu meinen Söhnen gesagt habe. Ich glaube nicht, dass es unser Verhältnis beschädigt hat, aber wiederholen will ich es an dieser Stelle auch nicht.