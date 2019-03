Regisseurin Agnès Varda ist tot Trauer um die Wegbereiterin der Nouvelle Vague

Christoph Terhechte im Gespräch mit Max Oppel

Agnès Varda (1928 - 2019) besuchte noch im Februar 2019 die 69. Berlinale (Getty Images / Thomas Niedermueller)

Die französische Regisseurin Agnès Varda gilt als Wegbereiterin der Nouvelle Vague. Bekannt wurde sie mit Filmen wie "Vogelfrei" oder "Die Strände von Agnès". Die Filmkünstlerin starb mit 90 Jahren in Paris. Zuletzt drehte sie ein Selbstporträt.

Agnès Varda gilt als eine der Schlüsselfiguren des neuen Films. 1985 gewann sie mit "Vogelfrei" den Goldenen Löwen von Venedig als erste Frau. Der Film, der im Stil der "Nouvelle Vague" gedreht wurde, erzählt von einer jungen Streunerin, die einen Kältetod stirbt.

Über 50 Filme in einer 60-jährigen Karriere

"Jane B... wie Birkin", ihr Porträt über die Schauspielerin Jane Birkin, mit der sie eine enge Freundschaft verband, kam 1988 in die bundesdeutschen Kinos. 2009 wurde ihr autobiografischer Filmessay "Die Strände von Agnès" über Strände und Küsten, die ihr Leben prägten, in Berlin gezeigt. In dem Dokumentarfilm "Augenblicke: Gesichter einer Reise" porträtierte sie gemeinsam mit dem 33-jährigen Fotokünstler JR von der Provence bis zur Normandie Menschen in Dörfern.

In ihrer 60 Jahre andauernden Karriere drehte sie über 50 Filme. Mit dem Kurzfilm "La pointe courte" gab sie 1954 ihr Debüt. Damals war der junge Regisseur Alain Resnais für den Schnitt verantwortlich. Der Film gilt als richtungsweisend für die "Nouvelle vague". Varda wurde oft als Wegbereiterin oder sogar als "Großmutter" dieser Stilrichtung bezeichnet. Sie soll sich aber eher als ihr schwarzes Schaf gesehen haben. Auf der Berlinale 2019 lief ihr Selbstporträt "Varda by Agnès" außer Konkurrenz. Sie wurde dort auch mit dem Ehrenpreis, der goldenen Kamera geehrt.

Sie erhielt Auszeichnungen bei allen großen Filmfestivals wie den Ehren-Oscar, die Ehrenpalme, den Ehrenleoparden oder den Ehren-César. Dort waren ihre Filme oft erfolgreicher als im Kino.

