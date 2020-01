Regisseur Christian Petzold über "Undine" Eine Frau befreit sich von ihrem Fluch

Moderation: Ute Welty

Der "Undine"-Stoff hat es ihm angetan: Regisseur Christian Petzold. (picture alliance/ Maurizio Gambarini / dpa)

Undine, die geheimnisvolle Wasserfrau, hat es dem Regisseur Christian Petzold angetan. Seine moderne Version des Märchens kommt demnächst ins Kino. An die Arbeit unter Wasser musste Petzold sich erst gewöhnen: "Da konnte ich keine Regieanweisungen geben."

Christian Petzold, preisgekrönter Regisseur von Filmen wie "Barbara" und "Transit", hat sich für seinen neuesten Film "Undine" von der Märchen- und Sagenwelt inspirieren lassen. Die studierte Historikerin Undine (gespielt von Paula Beer) lebt und arbeitet als Stadtführerin in Berlin. Doch hinter ihrem scheinbar gewöhnlichen Leben verbirgt sie ein schwerwiegendes Geheimnis.

Als sie von ihrem Freund (Jacob Matschenz) wegen einer anderen Frau verlassen wird, holt ein Fluch sie ein: Undine muss den Mann, der sie verrät, töten und ins Wasser zurückkehren, aus dem sie einst gerufen wurde. Doch die Undine im Film wehrt sich, anders als die Sagenfigur, gegen ihre Bestimmung. Sie will nicht töten und sie will nicht gehen. Im Moment des Verrats taucht Christoph (Franz Rogowski) auf und sie verliebt sich in ihn. Er ist Industrietaucher und zeigt ihr seine Welt unter Wasser – und am Ende gerät Undine erneut in eine Situation, in der sie sich entscheiden muss.

Bruch mit dem traditionellen Märchen

Die Geschichte greift den schon oft verarbeiteten Mythos von der geheimnisvollen wie unheilvollen Wasserfrau auf, die die Männer, die sie liebt, tötet. Warum gerade ein Märchen? Ihn habe eine moderne Auslegung des alten Stoffes interessiert, den er selbst noch aus seiner Kindheit kenne, sagt Petzold: "Die moderne Form davon ist, dass Menschen wie die Undine sich gegen den Fluch zur Wehr setzen. Weil in den Märchen doch meistens die Mädchen und die Frauen die Opfer sind."

Dass er für den Film viele Tage lang im und unter Wasser drehen musste, habe ihm eigentlich nicht so sehr behagt – "weil ich da als Regisseur keine Regieanweisungen geben kann. Und das gefällt den Schauspielern – eben weil ich keine Regieanweisungen geben kann".

Dennoch fühle er sich immer wieder berührt, wenn er im Fernsehen märchenhafte Filme wie etwa "20.000 Meilen unter dem Meer" von Richard Fleischer sehe – "das ist so traumhaft schön. Da habe ich mich daran erinnert, dass mich als Kind jede Unterwasseraufnahme – ob das nun 'Flipper', 'Der weiße Hai' oder ein Richard Fleischer-Film war – sofort begeistert hat".

Franz Rogowski war begeistert

Seine Crew jedenfalls scheint sich beim Dreh pudelwohl gefühlt zu haben. Schauspieler Franz Rogowski etwa, der vorher noch nie getaucht sei, "war begeistert unter Wasser – der wollte gar nicht mehr raus".

Derzeit sitzt Petzold an der Post-Produktion des Films, der im Frühjahr ins Kino kommen soll. Und nach dem Film ist vor dem Film: Als nächstes wird der Regisseur einen Romanstoff von Georges Simenon verfilmen: eine Dystopie, die Petzold von Frankreich nach Deutschland verlegt.

(mkn)