Reeperbahn-Festival: Billy Bragg Band

Ein junger Mann, eine Gitarre und eine Menge Wut: So betrat Billy Bragg in den frühen 80-er Jahren erstmals die Bühne. Mit Songs über Liebe, Mitgefühl und soziale Gerechtigkeit eroberte er damals die Herzen seiner Landsleute – auf einer Minibühne vor streikenden Minenarbeitern genauso wie vor einem Millionenpublikum in der BBC-Sendung „Top of the Pops“.