Rechtsruck in Polen

Stimmen, Stimmungen, Flügelkämpfe

26:21 Minuten Aufnahme vom November 2025: Nationalisten marschieren am polnischen Unabhängigkeitstag durch Warschau. Viele wollen nicht nur erinnern, sondern demonstrieren damit auch für eine rechte Republik. © picture alliance / NurPhoto / Piotr Lapinski

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Nachdem Ex-Premier Morawiecki mit 39 Abgeordneten aus der Partei „Recht und Gerechtigkeit PiS“ ausgetreten ist, zerfällt die einst mächtige Partei. Doch das rechte Lager in Polen ist nicht geschwächt. Im Gegenteil.