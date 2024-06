Nach der Europa-Wahl

Was bringen Kulturprojekte gegen rechts?

36:41 Minuten Der Kulturbetrieb versteht sich zum großen Teil links oder linksliberal. Wie geht es nach dem Rechtsruck in der EU weiter? © picture alliance / imagebroker / Karl Schöfmann

Watty, Christine, Harrabi, Kais; Hamilton, Patty Kim · 13. Juni 2024, 17:05 Uhr

Die Ergebnisse der Wahl zum EU-Parlament zeigen: Rechte Parteien legen in Teilen Europas zu, so auch in Deutschland. Sind also Initiativen und Kulturprojekte für eine diverse und offene Gesellschaft gescheitert? Was jetzt?