Rechtextremismus bei der Polizei

Nach den Razzien in der vergangenen Woche beschäftigen sich nun der Rechts- und der Innenausschuss des Bundestages in Sondersitzungen mit den sogenannten "Reichsbürgern". Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, warum ausgerechnet Polizisten und Soldaten unter den verhinderten Putschisten waren, die den Reichstag stürmen wollten, also Personen, die qua Amt Staat und Bürger eigentlich schützen sollen.