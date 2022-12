Niggemeier über "Reichsbürger"-Razzia

Es war der bislang größte Schlag gegen die "Reichsbürger"-Szene: 3000 Polizeibeamte durchsuchten Häuser im gesamten Bundesgebiet und in Italien und Österreich. Dabei wurden 25 Personen festgenommen.

Da sich alle Beteiligten daran hielten, nichts vor der Razzia zu veröffentlichen, wurde auch kein Beschuldigter gewarnt. Allerdings hätten einige Journalisten bereits am Vorabend "kryptische Andeutungen" auf Twitter gemacht, sagt Niggemeier: "In dem Moment vermutlich nicht schlimm, ist aber auch nicht wirklich eine gute Idee", so Niggemeyer.