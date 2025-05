Rechte Jugendgruppen

Sind die Baseballschlägerjahre zurück?

29:17 Minuten Rechtsextreme Gruppen marschieren gegen queere Demos auf, verüben Brandanschläge auf Kulturhäuser oder schlagen Politiker auf offener Straße krankenhausreif © picture alliance / dpa / Heiko Rebsch

In Deutschland gründen sich rechtsextreme Jugendgruppen. Das liege auch an der Normalisierung solcher Positionen in der Gesellschaft, sagt Sozialwissenschaftler David Begrich. Jugendliche müssten wieder mehr Selbstwirksamkeit erfahren.