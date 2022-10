Helmut Palmer

Rebell, Querulant, Basisdemokrat (Feature)

30:27 Minuten Helmut Palmer demonstriert gegen eine dreimonatige Freiheitsstrafe, die wegen angeblicher Beamtenbeleidigung gegen ihn verhängt wurde. © picture-alliance / dpa / Norbert Försterling

Von Florian Felix Weyh · 12. Oktober 2022, 19:17 Uhr

„Ich weiche niemandem“: Dieses Motto prangte am Fachwerkhaus von Helmut Palmer. Dementsprechend war der gelernte Obstbauer nicht nur am Marktstand auf Krawall gebürstet, sondern auch in der Politik, was ihm desöfteren Gefängnisstrafen einbrachte.