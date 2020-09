Reanimation im Schullehrplan Als Ersthelfer Leben retten

Von Natalie Putsche

Defibrillator-Workshop: Lebensrettendes Wissen kann auch in der Schule vermittelt werden. (picture alliance / PantherMedia / Matej Kastelic)

Was tun, wenn ein Mensch zusammenbricht und nicht mehr atmet? Damit dieses lebenswichtige Wissen vorhanden ist, steht anderswo Reanimation auf dem Lehrplan. In Deutschland ist das schulische Lernen für den Ernstfall eher die Ausnahme.

Die bundesweite Woche der Wiederbelebung ist am Wochenende zu Ende gegangen. Während in anderen Ländern etwa Reanimation zum Lehrplan gehört, gibt es in Deutschland einzig in Mecklenburg-Vorpommern und in Hamburger Schulen ein festes Konzept. In der Hansestadt schickt der Verein "Ich kann Leben retten" Schauspieler, um mit Schülern den Ernstfall zu proben. Leipzig will sich in Zukunft ein Beispiel nehmen.

Natalie Putsche über lebensrettende Maßnahmen im Lehrplan.