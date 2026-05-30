Raul Hilberg

Chronist der Schoah

162:16 Minuten Als Teenager wurde Raul Hilberg aus Wien vertrieben. Als US-Soldat kehrte er nach Europa zurück, um Spuren von NS-Verbrechen zu sichern. Erst in den 1980er-Jahren wurde seine Arbeit als bahnbrechend anerkannt. © imgao / Newscom / El Pais

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Raul Hilbergs "Die Vernichtung der europäischen Juden" gilt heute als Standardwerk der Holocaust-Forschung. Für die Veröffentlichung musste er lange kämpfen. Auch darüber hinaus blieb die akribische Erforschung der Schoah seine Lebensaufgabe. (Aktualisierte Wiederholung vom 4.11.23)