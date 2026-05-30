Raul Hilberg

Chronist der Schoah

162:16 Minuten
Zu sehen ist der Historiker und Autor von „Die Vernichtung der Juden in Europa“, eines der bedeutendsten Bücher über den Holocaust Raúl Hilberg in einem Sessel.
Als Teenager wurde Raul Hilberg aus Wien vertrieben. Als US-Soldat kehrte er nach Europa zurück, um Spuren von NS-Verbrechen zu sichern. Erst in den 1980er-Jahren wurde seine Arbeit als bahnbrechend anerkannt. © imgao / Newscom / El Pais
Beckmann, Andreas |
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Raul Hilbergs "Die Vernichtung der europäischen Juden" gilt heute als Standardwerk der Holocaust-Forschung. Für die Veröffentlichung musste er lange kämpfen. Auch darüber hinaus blieb die akribische Erforschung der Schoah seine Lebensaufgabe. (Aktualisierte Wiederholung vom 4.11.23)
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