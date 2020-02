Rassistische Gewalt in Deutschland "Zum Glück gibt es viele Menschen, die beherzt eingreifen"

Heike Kleffner im Gespräch mit Marcus Pindur

Die Einschusslöcher in der Tür der Synagoge der Jüdischen Gemeinde in Halle/Saale nach dem rechtsterroristischen Anschlag (picture alliance / ZB / Hendrik Schmidt)

Rassistische Übergriffe werden nicht nur von Neonazis verübt, sagt die Journalistin Heike Kleffner. Gelegenheitstäter seien ebenso gefährlich wie organisierte Neonazis. Jeder könne allerdings die 110 wählen und sich als Zeuge zur Verfügung stellen, um Opfer zu unterstützen.

Angesichts des rassistischen Attentats von Hanau mit zehn Todesopfern sollten wir die Opfer in den Blick nehmen, betont die Journalistin Heike Kleffner. "Die Menschen, die in Hanau erschossen wurden, die sind von hier, die haben hier gelebt, die wollten hier eine Zukunft aufbauen, die haben hier eine Ausbildung gemacht."

Anders als bei den Morden des NSU oder beim Oktoberfestattentat des Jahres 1980 sei die Bundesregierung in Hanau aber "zum Glück" auf die Familien und Angehörigen der Opfer zugegangen. Zuständig sei dafür der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Edgar Franke (SPD).

Dieser könne staatliche Hilfen anbieten und insbesondere und die Anerkennung von Seiten der Bundesregierung übermitteln, dass die Betroffenen Opfer von Rassismus geworden sind. Kleffner nannte dies "ein sehr wichtiges Signal".

Taten sollen Angst und Schrecken verbreiten

Bei rassistischen, antisemitischen und rechtsextremen Gewalttaten handele es sich um so genannte Botschaftstaten, "mit denen Angst und Schrecken verbreitet werden soll", sagt die Journalistin. Die Opfer würden als Individuen angegriffen, aber auch als Teil einer Gruppe, die in den Augen der Täter weniger wert ist, politisch bekämpft und vernichtet werden solle.

Täter seien nicht zwingend Neonazis. "Die so genannten Gelegenheitstäter sind mindestens so gefährlich wie organisierte Neonazis", betont die Rechtsextremismus-Expertin. Täglich würden Menschen in Supermärkten, in der Straßenbahn oder im öffentlichen Raum angegriffen. Anders als im Mordfall des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im August 2019, der mutmaßlich von aktiven Neonazis mit langjähriger, lückenloser Gewaltgeschichte getötet wurde, seien diese Gelegenheitstäter den Ermittlungsbehörden oft nicht bekannt.

Mehr Personal für die Ermittlungsbörden

Lange Zeit sei von den Behörden unterschätzt worden, dass die extreme Rechte tatsächlich nicht nur Waffen hortet, weil sie waffenaffin ist, sondern weil sie damit Menschen umbringen wolle, betont Kleffner. Ziel der extremen Rechten sei die Inszenierung eines so genannten Bürgerkriegs, damit die demokratische Grundordnung ausgehebelt und dann nach dem Führerprinzip ein autoritärer Staat errichtet werden könne.

Wenn man die Ermittlungsbehörden, das BKA und auch die Landeskriminalämter, mit mehr Personal ausstatten und außerdem in allen Bundesländern Schwerpunktstaatsanwaltschaften zu rassistischer und rechtsextremer Gewalt einrichten würde, dann wäre dies der richtige Schritt, sagt Kleffner.

Besonders wichtig sei nicht zuletzt, dass wir die Opfer nicht allein lassen, sagt Kleffner. "Zum Glück gibt es viele Menschen, die beherzt eingreifen – bei Rassismus, bei Antisemitismus." Jeder könne die 110 wählen und sich als Zeuge oder Zeugin zur Verfügung stellen. Für die Überlebenden von Gewalttaten mache es einen "zentralen Unterschied", ob jemand geholfen habe oder nicht.

(huc)

Heike Kleffner (Deutschlandradio/ David Kohlruss)Heike Kleffner, geboren 1966, ist Geschäftsführerin des Verbands der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Die Journalistin schreibt seit den 1990er Jahren über rechte Gewalt, Neonazis und die Situation von Geflüchteten, u. a. für taz, ZEIT online, Tagesspiegel und Frankfurter Rundschau. Zuletzt hat sie mit Matthias Meisner den Band "Extreme Sicherheit: Rechtsradikale in Polizei, Verfassungsschutz, Bundeswehr und Justiz" (Herder, 2019) herausgegeben.