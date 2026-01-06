Migrationsdebatte
Hierbleiben oder auswandern? Bei vielen Menschen mit Migrationshintergrund herrscht das Gefühl vor, auch von der Gesamtgesellschaft und den demokratischen Parteien im Stich gelassen zu werden. © picture alliance / photothek.de / Florian Gaertner
Das Gefühl, in Deutschland nicht gewollt zu sein
30:17 Minuten
Immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund überlegen, Deutschland zu verlassen. Die zunehmend als feindlich empfundene Stimmung verunsichert viele. Für Deutschland könnte das unangenehme Folgen haben: Der Fachkräftemangel würde sich verschärfen.