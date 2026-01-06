Migrationsdebatte

Das Gefühl, in Deutschland nicht gewollt zu sein

Verschwommene Personen gehen am Flughafen yum Abfluggate.
Hierbleiben oder auswandern? Bei vielen Menschen mit Migrationshintergrund herrscht das Gefühl vor, auch von der Gesamtgesellschaft und den demokratischen Parteien im Stich gelassen zu werden. © picture alliance / photothek.de / Florian Gaertner
Samman, Luise |
Immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund überlegen, Deutschland zu verlassen. Die zunehmend als feindlich empfundene Stimmung verunsichert viele. Für Deutschland könnte das unangenehme Folgen haben: Der Fachkräftemangel würde sich verschärfen.
