RAM-Krise

Sam Altman taktiert – und alle tragen die Folgen

42:15 Minuten Speicherchips wurden innerhalb weniger Monate bis zu 500 Prozent teurer – das hat teilweise etwas mit einem ausgebufften Schachzug von Tech-Boss Sam Altman zu tun; dann aber auch wieder nicht. © imago / ZUMA Press Wire / Ahmed Fesal Bayaa

Die Preise für Arbeitsspeicher sind in den letzten Monaten explodiert und sind für viele Privatpersonen nicht mehr erschwinglich. Steckt die KI-Industrie dahinter? Die Antwort: Ja und nein. Außerdem: EU auf X. Und: Hochzeitsplanung mit KI.