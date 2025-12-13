RAM-Krise
Speicherchips wurden innerhalb weniger Monate bis zu 500 Prozent teurer – das hat teilweise etwas mit einem ausgebufften Schachzug von Tech-Boss Sam Altman zu tun; dann aber auch wieder nicht. © imago / ZUMA Press Wire / Ahmed Fesal Bayaa
Sam Altman taktiert – und alle tragen die Folgen
42:15 Minuten
Die Preise für Arbeitsspeicher sind in den letzten Monaten explodiert und sind für viele Privatpersonen nicht mehr erschwinglich. Steckt die KI-Industrie dahinter? Die Antwort: Ja und nein. Außerdem: EU auf X. Und: Hochzeitsplanung mit KI.