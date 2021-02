Rainer Hank über sein Buch "Die Loyalitätsfalle" Loyalität - eine Tugend als Falle

Rainer Hank im Gespräch mit Ute Welty

In der Mafia-Familie ist Loyalität alles. Szene aus der Komödie "Wo Gangster um die Ecke knallen". (picture alliance / United Archives / Impress)

Der Publizist Rainer Hank sieht Loyalität nicht als Tugend, sondern als echtes Problem: Denn Gruppen übten einen „Loyalitätsdruck“ aus, sodass am Ende die Werte einer Gruppe für wichtiger gehalten werden als die eigenen.

Loyalität wird im Allgemeinen als positiv betrachtet. Doch diese angebliche Tugend ist gar keine, meint der Wirtschaftsjournalist und Publizist Rainer Hank. Er sieht die Loyalität als Falle.

Das gilt Hank zufolge sowohl für die Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber als auch gegenüber der eigenen Familie, der Kirche oder dem Sportverein: "Gruppen üben Konformitätsdruck auf uns aus", sagt Hank. In der Folge hielten wir dann "die Werte der Gruppe für wichtiger, für wahrer, für höher als unsere eigenen".

Als ein Beispiel führt Hank den Dieselskandal beim Autobauer Volkswagen an. Die Frage sei, warum so viele Mitarbeiter des Unternehmens bei der Abgasmanipulation mitgemacht hätten: "Das hängt an der Loyalität."

Die Belohnung: das Gefühl von Zusammenhalt

Aus einem solchen System auszuscheren, sei schwer, räumt Hank ein. Denn Loyalität werde mit dem Gefühl von Zusammenhalt und Zugehörigkeit belohnt.

Bei seiner Analyse macht Hank keinen Unterschied zwischen links und rechts. Die Mechanismen des Gruppendrucks herrschten bei "Fridays for Future" genauso wie bei Pegida und den Querdenkern, meint er:

"Je höher, je besser, je reiner und moralischer die Ziele sind, umso größer ist die Gefahr, den Gruppen- und Loyalitätsdruck vor die eigene Meinung und Haltung zu stellen. Wer es dann nicht tut, wird ausgestoßen."

Die eigenen Zweifel ernst nehmen

Dagegen helfe, die eigenen Zweifel ernst zu nehmen, sagt Hank, und auch mal Nein zu sagen. Der Loyalität setzt er die Solidarität entgegen. Wer loyal zu einer Gruppe sei, könne nicht mit dem großen Ganzen solidarisch sein, betont der Publizist.

(ahe)

Rainer Hank: Die Loyalitätsfalle - Warum wir dem Ruf der Horde widerstehen müssen

Penguin Verlag, München 2021

208 Seiten, 18 Euro