Rail Baltica

Ziviles Mega-Projekt mit militärischem Nutzen

25:26 Minuten
Luftaufnahme eines Bauabschnitts des Infrastrukturprojekts Rail Baltica quer durch baltische Waldlandschaft in der Nähe von Tallin im Herbst 2019.
Der Saustinõmme-Viadukt in Estland ist historisch bedeutsam als die erste große fertiggestellte Brücke der neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke Rail Baltica © imago / Scanpix / Sander Ilvest
Christoph Kersting, Oliver Moody, Margarete Wohlan |
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Rail Baltica zählt zu Europas größten Infrastrukturprojekten – und ist sicherheitspolitisch wichtig. Denn die neue Bahnstrecke soll nicht nur Regionen verbinden, sondern im Ernstfall auch Militärtransporte ermöglichen und so die NATO-Ostflanke stärken.
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