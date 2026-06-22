Rail Baltica

Ziviles Mega-Projekt mit militärischem Nutzen

25:26 Minuten Der Saustinõmme-Viadukt in Estland ist historisch bedeutsam als die erste große fertiggestellte Brücke der neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke Rail Baltica © imago / Scanpix / Sander Ilvest

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Rail Baltica zählt zu Europas größten Infrastrukturprojekten – und ist sicherheitspolitisch wichtig. Denn die neue Bahnstrecke soll nicht nur Regionen verbinden, sondern im Ernstfall auch Militärtransporte ermöglichen und so die NATO-Ostflanke stärken.