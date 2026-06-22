Rail Baltica
Der Saustinõmme-Viadukt in Estland ist historisch bedeutsam als die erste große fertiggestellte Brücke der neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke Rail Baltica © imago / Scanpix / Sander Ilvest
Ziviles Mega-Projekt mit militärischem Nutzen
25:26 Minuten
Rail Baltica zählt zu Europas größten Infrastrukturprojekten – und ist sicherheitspolitisch wichtig. Denn die neue Bahnstrecke soll nicht nur Regionen verbinden, sondern im Ernstfall auch Militärtransporte ermöglichen und so die NATO-Ostflanke stärken.