Frauen und Autos

Männerfantasie oder Geschichte der Emanzipation?

157:49 Minuten
Historische schwarz-weiß Aufnahme zeigt die Rennfahrerin Clärenore Söderström-Stinnes im Jahr 1927 vor einem Automobil.
1927 umrundete die deutsche Rennfahrerin Clärenore Stinnes als erste Frau die Welt im Auto – zu einer Zeit, als Frauen oft nicht mal Verträge unterschreiben durften © picture alliance / SZ Photo / Scherl
Baumeister, Eva-Maria/Steger, Hanna |
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Eine Truckerin, die sich in einer männerdominierten Welt behauptet. Ein Car-Wash-Girl mit einer großen Autoleidenschaft. Eine Rennfahrerin, die 1927 als erste Frau im Auto die Welt umrundet. Was erzählt die vielfältige Beziehung von Frauen und Autos?
Das Logo zum Podcast "Lange Nacht" zeigt eine Häuserzeile bei Nacht, in einigen Fenstern brennt Licht. Am Nachthimmel steht eine Mondsichel.
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Hier ist die Zeit für große Erzählungen: Drei Stunden für ein Thema aus Geschichte, Kunst,... Mehr anzeigen

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