Frauen und Autos

Männerfantasie oder Geschichte der Emanzipation?

157:49 Minuten 1927 umrundete die deutsche Rennfahrerin Clärenore Stinnes als erste Frau die Welt im Auto – zu einer Zeit, als Frauen oft nicht mal Verträge unterschreiben durften © picture alliance / SZ Photo / Scherl

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Eine Truckerin, die sich in einer männerdominierten Welt behauptet. Ein Car-Wash-Girl mit einer großen Autoleidenschaft. Eine Rennfahrerin, die 1927 als erste Frau im Auto die Welt umrundet. Was erzählt die vielfältige Beziehung von Frauen und Autos?