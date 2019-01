Rätseln Sie mit! Wie haben Sie das so gerade hinbekommen?

2686. Ausgabe

Von Ralf Bei der Kellen

Ein Mann spielt in Berlin am frühen Abend an der Warschauer Straße Posaune. (dpa/ picture-alliance/ Paul Zinken)

Diesmal geht es um die Posaune – ein äußerst durchsetzungsfähiges Blechblasinstrument, dem man aber auch sehr sanfte Töne entlocken kann. Gesucht wird ein Hauptwort mit sechs Buchstaben.

1. Frage

In der klassischen Musik kommt die Posaune als Soloinstrument kaum vor. Eine frühe Ausnahme bilden zwei Posaunenkonzerte von Mozart. Allerdings stammen sie nicht von Wolfgang Amadeus, sondern von seinem Vater. Mozart senior hatte drei Vornamen, genannt wird aber für gewöhnlich nur der dritte. Aus diesem soll notiert werden: der erste Buchstabe.

2. Frage

Im Gegensatz zur Klassik ist die Posaune im Jazz ein beliebtes Instrument, das viele Virtuosen hervorgebracht hat – von Glenn Miller und Jack Teagarden bis zu Trombone Shorty und Nils Landgren. In den 1950er Jahren gab es sogar ein bekanntes Posaunen-Duo: JJ Johnson und Kai Winding traten unter dem Namen "Jay & Kay" auf. Auf dem Titel "Lament" von 1955 demonstrieren sie, wie wunderbar elegisch dieses Instrument klingen kann. Im Gegensatz zu anderen Blechblasinstrumenten wird die Tonhöhe bei der Posaune nicht über Ventile, sondern über einen Zug verändert. Daher ist die Posaune das einzige Blechblasinstrument, auf dem man stufenlos von einem Ton zum nächsten gleiten kann. Und wie lautet der musikalische Fachbegriff für diese Technik? Gesucht wird: der dritte Buchstabe aus diesem italienischen Fachbegriff.

3. Frage

Der bekannteste deutsche Posaunist dürfte Albert Mangelsdorff. Und der war, was Stilrichtungen angeht, überall zu Haus. So wirkte der passionierte Freejazzer 1972 auch auf dem deutschsprachigen Debut eines damals 26jährigen Sängers mit. Gemeinsam mit Michael Naura am E-Piano spielte er auf einem Stück mit dem Titel "Meer der Träume". Und wie heißt der Sänger? Geboren wurde er am 17. Mai in Gronau, Westfalen. Der dritte oder der sechste Buchstabe aus seinem Familiennamen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

4. Frage

Das ostdeutsche Pendant zu Albert Mangelsdorff ist Conrad Bauer. Seine Schallplattenkarriere begann dieser Ausnahmeposaunist allerdings als Sänger und Gitarrist. In der Sendung zu hören war er als Teil des Manfred Ludwig Septetts mit dem Schlager "Morgen" von 1970. Posaunen werden ja schon im Alten Testament erwähnt – als christliche Entsprechung für den hebräischen Begriff "Schofar" (in manchen Übersetzungen wird auch die Bezeichnung "Trompete" verwendet). Dort sind sie verantwortlich für den Einsturz der Stadtmauern einer von den Israeliten belagerten Stadt. Und wie heißt diese heute im Westjordanland gelegene Stadt? Sieben Buchstaben hat ihr Name, notieren werden soll der zweite.

5. Frage

Der vielleicht wichtigste Posaunist für die Popmusik war ein großer Unbekannter: Don Drummond. Der Jamaikaner spielte mit Dave Brubeck, George Shearing bezeichneten ihn als einen der besten Posaunisten überhaupt. In seiner Heimat arrangierte Drummond unter anderem den ersten Hit für Bob Marley und die Wailers. Drummond selbst war Wegbereiter eines revolutionären Musikstils, aus dem später der Reggae hervorging. Die von ihm mitgegründete Band benannte sich dann auch gleich nach diesem Musikstil. Aus dessen Namen wird gesucht: der dritte von drei Buchstaben.

6. Frage

Von dem in Frage fünf gesuchten Musikstil war auch die zu Musik No. 6 gesuchte Band beeinflusst. 1979 hatte sie einen großen Hit mit dem Dandy Livingstone-Lied "A Message To You, Rudy". Und wie schon bei Don Drummond spielte auch hier die Posaune wieder eine tragende Rolle. Der Name dieser britischen Gruppe ist eigentlich nichts Besonderes – und dann wieder doch. Er besteht aus zwei Wörtern, von denen das erste der übliche bestimmte Artikel ist. Aus dem zweiten Wort wird gesucht: der siebte von acht Buchstaben.

