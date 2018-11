Rätseln Sie mit! Was sind Sie denn für einer?

Das gesuchte Hauptwort mit sieben Buchstaben bezeichnet einen Beruf oder eine Person in Hinblick auf ihre Urteilskraft. Zum 100. Jahrestag des Beginns der Novemberrevolution 1918 geht es im Sonntagsrätsel um Revolutionen aus über 200 Jahren.

1. Frage

Den Auftakt machte die Mutter aller Gesellschaftsumstürze: die französische Revolution von 1789. Eines der Lieder, das dieses Ereignis hervorgebracht hat, interpretierten 1946 Django Reinhardt und Stéphane Grappelli mit ihrem Hot Club de France unter dem Titel "Echoes Of France". Weltweit kennt man es als die französische Nationalhymne. Und welchen Titel trägt diese? Er besteht aus zwei Wörtern, von denen das erste ein bestimmter Artikel ist. Gesucht wird der vierte oder der elfte Buchstabe aus dem zweiten Wort.

2. Frage

In Deutschland tat man sich mit Revolutionen schon immer etwas schwerer als anderswo. Ein Beispiel dafür ist die Revolution von 1848/49. Damals wollte man ein einheitliches, demokratisches Deutschland schaffen. Die Niederschlagung dieser bürgerlichen Bewegung durch vor allem preußische Truppen hat viele Lieder hervorgebracht. Bereits 1843 schreib Ferdinand Freiligrath auf der Grundlage eines Gedichtes des Schotten Robert Burns das Lied "Trotz Alledem". Im Juni 1848 wurde eine aktualisierte Fassung in der Neuen Rheinischen Zeitung veröffentlicht, deren Herausgeber Karl Marx war. In der Sendung zu hören war das Lied in einer Interpretation von Hannes Wader. Dazu die Frage: Im Mai 1848 tagte in Frankfurt am Main erstmals eine deutsche Nationalversammlung. In welchem sakralen Gebäude trat sie zusammen? Der erste Buchstabe aus seinem Namen ist der gesuchte.

3. Frage

Trotz ihres Scheiterns hat die Revolution 1848/49 unzählige, zumeist sehr hoffnungsvolle Lieder hervorgebracht. Von der Novemberrevolution 1918 kann man das nicht sagen. 1926 schrieb Kurt Tucholsky ein bitter-satirisches Gedicht mit dem Titel "Ja, damals im November". Vertont wurde es von Hanns Eisler, eingesungen hat es Ernst Busch für den Aurora-Verlag in der DDR – und so wurde aus Tucholskys Gedicht musikalische Agitation. Und in welcher deutschen Stadt begann mit dem Matrosenaufstand die Novemberrevolution? Gesucht wird der zweite Buchstabe aus dem Städtenamen.

4. Frage

Der Protest von vor allem jungen Erwachsenen, der 1968 in vielen Ländern seinen Ausgang nahm, wird vielfach als Revolution bezeichnet. Denn auch wenn er nirgends eine bestehende Staatsordnung auf den Kopf stellte, so stieß er doch Prozesse an, die dann zu weitreichenden gesellschaftlichen Veränderungen führten. In den USA protestierte die Jugend 1968 vor allem gegen einen Krieg. In der Sendung zu hören war die Band Jefferson Airplane, die in ihrem Lied "Volounteers" zur Revolution aufrief. Gesucht wird der Name des Landes in dem dieser Krieg geführt wurde und dessen Namen er trägt. Notiert werden soll der fünfte Buchstabe – und das gleich zweimal.

5. Frage

Einen Umsturz im Sinne der französischen Revolution gab es 1974 in Portugal. Ungewöhnlich an diesem weitgehend friedlichen Umsturz war, dass es sich um einen linken Militärputsch handelte. Benannt wurde diese Revolution später nach einer Blume bzw. einer Pflanze, die auch als Gewürz Verwendung findet. Aus ihrem Namen der zweite oder der fünfte Buchstabe ist der gesuchte.

6. Frage

Ab Dezember 2010 wurden die Länder im Norden Afrikas nach und nach von einer Revolution erfasst. Eines der Länder, in denen es dann nicht zum Umsturz kam, war Algerien. Von dort stammte der Sänger Rachid Taha, der am 12. September 2018, eine Woche vor seinem 60. Geburtstag verstarb. In der Sendung zu hören war er mit einer arabischen Version von "Rock The Casbah", einem Lied der Band The Clash. Und wie nennt man gemeinhin die Revolution, die ab dem Dezember 2010 den Norden Afrikas ergriff? Ihr Name besteht aus zwei Wörtern, benötigt wird der zweite Buchstabe aus dem ersten oder dem zweiten Wort.

