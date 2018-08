Rätseln Sie mit! Was sagen die denn da?

Von Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen zu Kleopatra. Viel Spaß beim Miträtseln! (imago)

Gesucht wird: ein Hauptwort mit sechs Buchstaben. Es bezeichnet eine Art Institution, die Hilfe bei Entscheidungen gibt. Ob die Hauptfigur dieser Rätselausgabe Kleopatra VII. sie in Anspruch genommen hat, ist wahrscheinlich, aber nicht überliefert.

1. Frage

Am 12. August im Jahre 30 vor Christus starb unter ungeklärten Umständen die ägyptische Regentin Kleopatra VII. Ihre Geschichte und vor allem ihre Beziehungen zu Caesar und Marcus Antonius haben seit jeher die Fantasie der Menschen angeregt und zu unzähligen Kompositionen, Theaterstücken und Filmen geführt. Die Operette "Die Perlen der Cleopatra" wurde am 17. November 1923 am Theater an der Wien uraufgeführt. Und wer war der Komponist? Geboren wurde er am 6. März 1870 in Wien, gestorben ist er am 11. Januar 1954 in Bad Ischl. Aus seinem Vornamen der erste Buchstabe ist der erste dieses Rätsels. Den letzten Buchstaben seines Familiennamens verkniff sich dieser Herr, weil er nicht mit einer anderen österreichischen Komponistenfamilie in einen Topf geworfen werden wollte.

2. Frage

Einer der bekanntesten Jazz-Pianisten des vergangenen Jahrhunderts ist sicherlich Bud Powell. 1958 nahm er seine Komposition "Cleopatra's Dream" auf. Die dazu gestellte Frage zielt auf den "Beruf" von Kleopatra. Aus ihrem offiziellen Herrschertitel im alten Ägypten, die eigentlich nur eine andere Bezeichnung für das Wort "König" oder Königin" ist, wird gesucht: der vierte Buchstabe.

3. Frage

Musik Nummer drei stammt aus einer Oper mit dem Titel "Cleopatre", dem französischen Namen für Kleopatra. Uraufgeführt wurde sie 1914, knapp zwei Jahre nach dem Tod ihres Komponisten. Geboren wurde er am 12. Mai 1842 in einem Vorort der französischen Stadt Saint Etienne, gestorben ist er am 13. August 1912 in Paris. Im Gegensatz zu seinem Magnum Opus "Manon" wird diese Oper heute nur noch selten aufgeführt. Die Arie aus dem dritten Akt ""J’ai verse le poison de cette coupe d’or" hat es dagegen ins Repertoire vieler namhafter Sängerinnen geschafft. Der zweite Buchstabe aus dem Familiennamen des Komponisten ist der gesuchte.

4. Frage

Im Comic bzw. im Film "Asterix und Kleopatra" spielt sie eine wichtige Rolle: die Sphinx. Gemeint ist hier natürlich die größte aller Sphinxen, die seit über 2500 Jahren im Sand von Gizeh chillt. Kleopatra dürfte die Sphinx also bekannt gewesen sein. 1948 erschien ein Schlager mit dem Titel "Allerdings sprach die Sphinx", der damals von vielen Radiostationen boykottiert wurde. Der Grund : "textliche Zweideutigkeiten". Gesucht wird die Interpretin des Liedes. Geboren wurde sie am 15. Dezember 1921 in Berlin; gestorben ist sie am 28. April 2001 ebenda. Gemeinsam mit Helen Vita und Brigitte Mira bildete sie das Ensemble "Die alten Schachteln". Auch ihr Vater kam schon öfter im Sonntagsrätsel vor. Der erste oder der sechste Buchstabe aus ihrem Familiennamen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

5. Frage

Musik Nummer fünf war das Lied "Le Métèque" des griechischen Liedermachers Georges Moustaki. Was der mit Kleopatra zu tun hat? Beide wurden in derselben Stadt geboren. Kleopatra ist dort auch gestorben – ob durch den Biss einer Schlage oder anderweitig, lässt sich durch den Nebel der Geschichte nicht klar erkennen. Zielführend ist: der dritte Buchstabe aus dem Namen der Stadt.

6. Frage

Den wahrscheinlich ersten Film über Kleopatra drehte bereits 1899 der Filmpionier George Mellies. Der heute verschollene Streifen war nur zwei Minuten lang, hatte aber wohl Ingredienzien eines Horrorfilms. Seitdem wurde Kleopatras Geschichte immer wieder auf die Leinwand gebracht. Der bekannteste Film in Anlehnung an ihr Leben hatte im Dezember 1963 Premiere. Regie führte Joseph L. Mankiewicz, die Musik stammte vom renommierten Komponisten Alex North. In der Sendung zu hören war kein Stück aus dem Soundtrack, sondern das Lied "Abdul & Cleopatra" von Jonathan Richman und den Modern Lovers. Die Frage dazu zielt nichtsdestotrotz auf den Film: Welche Schauspielerin spielte 1963 die Rolle von Kleopatra? Den gesuchten Buchstaben finden Sie in ihrem (unabgekürzten) Vornamen an zweiter und in ihrem Familiennamen an vierter Stelle.