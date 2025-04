Ein Abend, der alles veränderte

Köln, Mittwoch, 6. Oktober 1960, 20:00 Uhr. Eine Aufnahme des Fotografen Klaus Barisch: Im Atelier von Mary Bauermeister hat eine dicht gedrängte Menschenmenge in Abendgarderobe auf Hockern Platz genommen. Alle blicken auf das große Fenster eines modern ausgebauten Dachgeschosses.

Sprengung der klassischen Konzertverabredung

Vor dem Atelierfenster beginnen John Cage, David Tudor, Cornelius Cardew, Benjamin Patterson und Hans G Helms in modischen Anzügen ein Konzert. Lautsprecher, Röhrenverstärker, Kabel, Mikrofone und zwei Tonbandgeräte sind zu sehen. Ein Kontrabass und ein Klavier sind die einzigen klassischen Instrumente im Raum.

In der ersten Reihe sitzt der junge Komponist Nam Jun Paik, der den Abend mit einer Hommage an John Cage beschließen soll. Paik plant eine Provokation. Cages Krawatte wird dran glauben und das Konzert geht in die Kunstgeschichte ein.

Ein neues Kapitel

„Natürlich, ich erinnere mich an dieses seltsame Ereignis! “ schreibt der Augenzeuge François Bayle, der in Paris an der Gründung des GRM beteiligt ist, einer experimentellen Radioabteilung, die Lautsprechermusik und das reine Hören propagiert.