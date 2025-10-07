1. Raderbergkonzert: Junge Solisten der Kronberg Academy

Über 30 Jahre ist es her, dass der Cellist Raimund Trenkler zusammen mit Marta Casals Istomin, der Witwe von Pablo Casals, und Mstislaw Rostropowitsch die Idee entwickelte, eine Akademie zu gründen, in der mehrere Generationen aus der ganzen Welt zusammenkommen, um voneinander zu lernen und miteinander zu musizieren.

Das war die Geburtsstunde der Kronberg Academy, gelegen im kleinen, mittelalterlichen Städtchen Kronberg im Taunus. Und wenn Sie heute Namen wie Lisa Batiashvili, Kian Soltani oder Alina Ibragimova hören, dann haben diese Künstler eines gemeinsam: Sie sind Absolventinnen und Absolventen der Kronberg Academy.

Weltoffen und neugierig, im Miteinander und im Erkunden des Repertoires

Fünf Musikerinnen und Musikern der Kronenberg Academy sind heute zu Gast. Sie kommen aus verschiedenen Gegenden der Welt und sind über die Akademie verbunden, wo sie sich kennengelernt haben. Sie haben gemeinsam ein Programm entwickelt, das verschiedene Besetzungen zulässt. Böhmisch-ungarisches ist dabei, Ernstes und Spiellauniges.

Mehr zu den Werken im Programmheft: hier.

Cosima Soulez Larivière, Hans Christian Aavik, Julia Hamos, Sào Soulez Larivière und Bryan Cheng nehmen am Ende des Abends dankbar ihren Beifall beim ersten live ausgestrahlten Raderbergkonzert entgegen. © Thomas Kujawinski

Live aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal Köln

Hans Krása

Tanz für Violine, Viola und Violoncello



Gustav Mahler

Quartettsatz für Violine, Viola, Violoncello und Klavier a-Moll



Antonín Dvořák

Terzett für 2 Violinen und Viola C-Dur, op. 74



Konzertpause: Gespräche mit den Künstlern des Abends



Béla Bartók

Quintett für Klavier, 2 Violinen, Viola und Violoncello, Sz 23 / DD 77