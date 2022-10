Proteste im Iran

"Das Kopftuch ist die Berliner Mauer des Regimes"

08:00 Minuten Teheran am 8. Oktober 2022: Seit Wochen protestieren Iranerinnen und Iraner gegen die brutal durchgesetzten Sittenvorschriften der islamischen Republik. © AFP

Sama Maani im Gespräch mit Stephan Karkowsky · 13.10.2022

Mutige Frauen führen im Iran die Proteste an. Nach dem Tod einer jungen Frau in der Haft der Sittenpolizei fordern sie den Rücktritt der Regierung. Der Druck der Straße auf das Regime sei so groß wie lange nicht, sagt der Schriftsteller Sama Maani.