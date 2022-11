Prix Goncourt 2022 für Brigitte Giraud

Brigitte Giraud ist die Gewinnerin des Prix Goncourt 2022. Ihr Roman "Vivre Vite" begibt sich in das Gefühlsleben einer Ich-Erzählerin, deren Ehemann bei einem Motorradunfall ums Leben kam.

Der Tod bricht jäh in das gemeinsame Leben und die Liebe des Paares hinein. Die Protagonistin erzählt – aus der Distanz von etlichen Jahren – von dem Moment, da sie das Unvorstellbare erfährt, bis zum Ende der Trauerfeier.

Die 1960 in Algerien geborene Giraud verarbeitet in dem Roman den Unfalltod ihres eigenen Mannes. Auch andere ihrer auch auf Deutsch erschienenen Romane kreisen um Verlust, Tod und Neubeginn. Giraud studierte Deutsch und Englisch und arbeitete als Buchhändlerin, unter anderem in Lübeck.