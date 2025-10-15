Privatbewaffnung

Die Rolle der Schützenvereine – und ihre Verantwortung

26:57 Minuten Schützenvereine und ihre Mitglieder gelten als Hüter von Tradition und Brauchtum. In puncto Waffenbesitz tragen sie eine besondere Verantwortung © Imago / imagebroker / Werner Bachmeier

Statistiken zeigen, dass unter den Attentätern und Amokläufern immer wieder Sportschützen sind. Über eine Million von ihnen vereint die Lust am Schießen, oft in einem Schützenverein. Vergeben diese Waffenbesitzkarten zu leichtfertig?