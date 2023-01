Prinz Harrys Fernsehinterviews

Millionen von Zuschauern verfolgten in Großbritannien und in den USA die jüngsten Fernsehauftritte des britischen Prinzen Harry. Er hatte in der Nacht zum Montag in zwei Interviews seine bereits medial gestreuten Vorwürfe gegenüber dem britischen Königshaus ausgebreitet.

Als Historiker hätten ihn Vergleichsfälle interessiert, so Horowski. Schon seit mehr als tausend Jahren, seitdem es Monarchien in Europa mit einigermaßen festgelegter Thronfolge gebe, habe sich die Frage gestellt, was man mit den jüngeren Söhnen mache. Sie würden als "Reserve" gebraucht und wachsen von Anfang an mit dem Wissen auf, dass ihr älterer Bruder der Chef werde und sie selbst "nur für den Notfall" gebraucht würden, so der Historiker.