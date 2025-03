Die Philosophie maßt sich nicht an, die Wirklichkeit abzubilden oder gar die „Wahrheit“ anzustreben, sondern sich am Handeln zu orientieren. Der Pragmatismus-Forscher und Philosoph Martin Müller formuliert es so: „Wir leben nicht, um zu denken, sondern wir denken, um zu leben.“

Die philosophische Richtung des Pragmatismus entstand Ende des 19. Jahrhunderts in den USA, zunächst als Wissenschaftstheorie. Gründer Charles Sanders Peirce formulierte die pragmatische Maxime, nach der sich unsere Ideen und Überzeugungen als Handlungsgewohnheiten verstehen, die sich bewähren müssen. Das bedeutet nicht, die Wahrheit mit Nutzen gleichzusetzen, aber am Nutzen kann man Wahrheit erkennen, Wahrheit muss sich an der Wirklichkeit bewähren.

Laut Rorty geht es vielmehr um die Frage, ob ein bestimmtes Vokabular befähigt, mit und in der Welt besser zurechtzukommen. Was ein Begriff bedeutet, klärt sich beim Gebrauch in der Praxis. An Sprache wie an Überzeugungen geht man also experimentell heran. Was immer sich bewährt, ist gut – bis es wieder überholt ist.