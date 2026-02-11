Postfaschismus

Wie die neue Rechte die Demokratie aushöhlt

29:23 Minuten
Björn Höcke läuft auf einer Bühne an aneinander aufgereihten Deutschlandflaggen vorbei.
Die AfD in Deutschland, Trump in den USA, Orban in Ungarn, Meloni in Italien, das Rassemblement National in Frankreich: Radikal rechte Bewegungen und Parteien setzen in vielen Staaten weltweit die Demokratie unter Druck © IMAGO / dts Nachrichtenagentur
Seibel, Patric |
Audio herunterladen
Rechtsextreme Akteure greifen Demokratien von innen an. Das zeigt sich in den USA wie in Europa, manche Beobachter erkennen "faschistische Zustände". Was verbindet diese Bewegungen mit dem historischen Faschismus - und wie sind sie aufzuhalten?
Zeitfragen Feature
Aus dem PodcastZeitfragen. Feature

Podcast hören

PodcastZeitfragen-Feature

Zeitfragen Feature

Unsere Welt ist komplex, die Informationsflut überwältigend. Die Zeitfragen ordnen, hinterfragen... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Mehr über rechtsextreme Bewegungen
Zur Startseite