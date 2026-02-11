Postfaschismus
Die AfD in Deutschland, Trump in den USA, Orban in Ungarn, Meloni in Italien, das Rassemblement National in Frankreich: Radikal rechte Bewegungen und Parteien setzen in vielen Staaten weltweit die Demokratie unter Druck © IMAGO / dts Nachrichtenagentur
Wie die neue Rechte die Demokratie aushöhlt
29:23 Minuten
Rechtsextreme Akteure greifen Demokratien von innen an. Das zeigt sich in den USA wie in Europa, manche Beobachter erkennen "faschistische Zustände". Was verbindet diese Bewegungen mit dem historischen Faschismus - und wie sind sie aufzuhalten?