Postfaschismus

Wie die neue Rechte die Demokratie aushöhlt

29:23 Minuten Die AfD in Deutschland, Trump in den USA, Orban in Ungarn, Meloni in Italien, das Rassemblement National in Frankreich: Radikal rechte Bewegungen und Parteien setzen in vielen Staaten weltweit die Demokratie unter Druck © IMAGO / dts Nachrichtenagentur

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Rechtsextreme Akteure greifen Demokratien von innen an. Das zeigt sich in den USA wie in Europa, manche Beobachter erkennen "faschistische Zustände". Was verbindet diese Bewegungen mit dem historischen Faschismus - und wie sind sie aufzuhalten?