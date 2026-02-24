Positionen der kinetischen Klangkunst

Drehmomente und Hebelwirkungen

55:30 Minuten Albrecht Fersch: Das pluralistische Solotonorchester (2022) © Albrecht Fersch

Kunstwerke mit beweglichen Elementen werden in der Kunsttheorie als kinetische Kunst bezeichnet. Auch in der Klangkunst ist die Kinetik in vielen unterschiedlichen Ausprägungen ein wichtiges Prinzip.