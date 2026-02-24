    Positionen der kinetischen Klangkunst

    Drehmomente und Hebelwirkungen

    55:30 Minuten
    Ein saitenloses Klavier mit 85 Tasten, an die 46 Musikinstrumente aus der Sammlung Hede und Hans Grumbt des Musikinstrumentemuseums Haus Kemnade angeschlossen sind
    Albrecht Fersch: Das pluralistische Solotonorchester (2022) © Albrecht Fersch
    Steins, Hubert |
    Kunstwerke mit beweglichen Elementen werden in der Kunsttheorie als kinetische Kunst bezeichnet. Auch in der Klangkunst ist die Kinetik in vielen unterschiedlichen Ausprägungen ein wichtiges Prinzip.
