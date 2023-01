Margareth Menezes

Eine Sängerin wird Brasiliens Kulturministerin

06:20 Minuten Margareth Menezes ist als Frau mit afrikanischen Wurzeln ein Symbol des kulturellen Wiederaufbaus Brasiliens, denn sie traut sich, das für Jahre abgeschaffte Amt in die Hände zu nehmen. © imago images / Fotoarena / Van Campos

Kuner, Lisa · 12. Januar 2023, 16:48 Uhr

In Brasilien wechseln öfter Sängerinnen und Musiker in die Politik, wie Margareth Menezes. Die Sängerin will auch ohne Politikerfahrung mit der Regierung um Lula da Silva die ausgedörrte Kulturszene wieder aufbauen: "Alle gewinnen durch kulturelle Entwicklung."