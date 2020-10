Pop- und Gospelchor Once Again Zur Chorprobe ins Autohaus

Im ganzen Münsterland und darüber hinaus hat der Chor Once Again treue Fans. (Helga Fremmer)

Konzerte und Auftritte sind für Chöre derzeit schwierig. Sie können froh sein, wenn sie überhaupt proben dürfen. "Wir machen möglich, was möglich ist", sagt Winne Voget, Chorleiter von Once Again aus Steinfurt.

Aus einem Projektchor der Steinfurter Musikschule ist der Pop- und Gospelchor Once Again entstanden. Die 47 Sängerinnen und Sänger werden von einem Bassgitarristen und einem Cajonspieler begleitet. Zu ihrem Repertoire gehören ansteckend fröhliche Songs genauso wie stimmungsvolle und nachdenkliche Lieder.

Der Chor hat treue Fans im ganzen Münsterland - und die Konzerte sind nicht nur in der Heimat, sondern auch anderswo meist restlos ausverkauft.

"Chorkino" statt Autokino

Nur: Zur Zeit sind Konzerte fast unmöglich. Die Sängerinnen und Sänger bleiben dennoch aktiv und proben weiter. "Wir sind lauter Laien und kommen auf verrückte Ideen", sagt Sängerin Helga Fremmer. So fuhr jeder mit seinem Auto auf einen großen Parkplatz in Steinfurt, Technik wurde verteilt - und dann ging es los, wie das dabei entstandene Video zeigt. "Chorkino" statt Autokino.

"Wir machen möglich, was möglich ist", sagt Chorleiter Winne Voget. Da das "Chorkino" aber keine dauerhafte Lösung sein konnte, hat ein Steinfurter Autohaus den Chor bei sich aufgenommen. Die Chorproben finden nun zwischen den polierten Neuwagen im Ausstellungsraum statt.