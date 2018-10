PolkaBjørn & Kleine Heine / Bäckafall-Quartett Skandinavien anders

Moderation: Holger Beythien

Das Bäckafall-Quartett aus Schweden (Jens Butz)

Die Radiokonzerte von Deutschlandfunk Kultur gehören nicht nur seit 2002 als fester Bestandteil zu den Möllner Folksfesten. Sie bilden für dieses knapp dreitägige, multikulturelle Volks- und Musikfest der internationalen Begegnungen inzwischen auch deren konzertanten Auftakt.

Das 15. Folksfest in Mölln stand dabei unter dem Motto "WeltKlang Europa" und vereinte zum Radiokonzert "Skandinavien anders" Musikerinnen und Musiker aus Schweden, Norwegen, Dänemark und China. Haben wir das dänisch-chinesische Konzert bereits in einer früheren In Concert-Ausgabe gesendet, stehen heute die umjubelten Auftritte des Bäckafall-Quartetts sowie von PolkaBjørn & Kleine Heine auf dem Programm.

Während die beiden norwegischen Künstler mit Akkordeon und stimmakrobatischen Bravourstückchen zwischen Alpenjodler und Obertongesang den klingenden Beweis antraten, dass man die vermeintliche Schwermut skandinavischer (Folk-)Musik sehr gut gegen den Strich bürsten kann, konnte das junge schwedische Folkquartett mit seinen virtuos umgesetzten musikalischen Reminiszenzen an globale Sounds restlos überzeugen.

Aufzeichnung vom 08.06.2018

Mölln, Stadthauptmannshof

PolkaBjørn & Kleine Heine aus Norwegen (Jens Butz)