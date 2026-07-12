Politische Philosophie

Vom Empfinden zum politischen Handeln

39:29 Minuten
Die New Yorker Polizei nimmt Aktivisten fest, die auf der 42. Straße in der Nähe des Grand Central in Manhattan ein Sit-in veranstalten.
Der Körper ist die Grundlage sinnlichen Wahrnehmens - und also auch eine Grundlage für politisches Handeln. In konkretem Protest und konkreter Repression kommt beides eng zusammen © Anadolu via Getty Images / Anadolu
Miller, Simone; Bedorf, Thomas |
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Politik von unten denken! Die Welt also nicht von Begriffen her denken, sondern von persönlichen Erfahrungen ausgehen. Das will die politische Phänomenologie. Was das heißt und warum diese Strömung gerade boomt, erklärt Philosoph Thomas Bedorf.
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Ein akustischer Denkraum: über Alltägliches und Akademisches, über Sinn und Unsinn.

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