Politische Philosophie
Der Körper ist die Grundlage sinnlichen Wahrnehmens - und also auch eine Grundlage für politisches Handeln. In konkretem Protest und konkreter Repression kommt beides eng zusammen © Anadolu via Getty Images / Anadolu
Vom Empfinden zum politischen Handeln
39:29 Minuten
Politik von unten denken! Die Welt also nicht von Begriffen her denken, sondern von persönlichen Erfahrungen ausgehen. Das will die politische Phänomenologie. Was das heißt und warum diese Strömung gerade boomt, erklärt Philosoph Thomas Bedorf.