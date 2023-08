Lakonische Sommersession

Klassisch bis pampig - Serien aus der Echtzeit

32:03 Minuten Unsere beiden Klassik-Nerds erzählen, wie aus Pans Zuneigung zur Nymphe Syrinx Musikgeschichte entstand. © AFP / Timothy A. Clary

Stucke, Julius · 24. August 2023, 17:00 Uhr

Was passiert, wenn zwei Nerds sich mit klassischer Musik im Studio einschließen, eine Autorin ihre pampige Verwandtschaft vors Mikrofon zerrt und ein Hörspielmacher an die Autoscheibe klopft – darum geht es in dieser lakonischen Sommerempfehlung.