Podcastkritik "1 Thema, 2 Farben" Floskeln für FDP-Fans

Matthias Dell im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Zukunftsthemen, First things first, den Sozialstaat zukunftsfest machen - Christian Lindners Podcast-Premier war für unseren Kritikern ein Sammelsurium von Floskeln. (ZB)

Mit seinem Podcast "1 Thema, 2 Farben" wendet sich FDP-Chef Christian Lindner künftig einmal pro Monat direkt ans Publikum. Unser Kritiker Matthias Dell hat sich die Premiere angehört. Sein Urteil: Ein Fall fürs Bullshit-Bingo.

"1 Thema, 2 Farben" nennt FDP-Chef Christian Lindner seinen neuen Podcast. Einmal im Monat will er darin ein Thema mit einem Gesprächspartner aus Kultur, Sport, Wissenschaft und Politik aus zwei unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. In der ersten Folge herrschte aber offenbar vor allem Gleichklang: Denn der Gesprächsgast, der Investor Frank Thelen, lobe und bewundere Lindner die ganze Zeit, sagt unser Kritiker Matthias Dell. Hier wäre "1 Thema, 1 Farbe" der bessere Titel gewesen.

Der Investor und TV-Star Frank Thelen. (picture alliance/Jens Kalaene/dpa-Zentralbild)

Auch sei Christian Lindner nicht aus dem Talkshow-Modus herausgekommen. Dabei gehe es vor allem darum, anderen möglichst wenig Redezeit zu lassen: "Von den 40 Minuten entfallen 23 auf Lindner und 17 auf den Gast Frank Thelen."

Bestens geeignet für "Bullshit-Bingo"

Inhalt des Gesprächs seien "FDP-Themen wie Bildung, Innovation, Digitalisierung, das angeblich falsche Bild vom Unternehmer" gewesen, so Dell. Zu hören gewesen seien dabei vor allem Floskeln aus der Rubrik "Digital-Wirtschafts-FDP-Sprech."

"Deswegen wird dieser Podcast vor allen Dingen Leute interessieren, die eh schon Lindner mögen oder ihm folgen", meint unser Kritiker. Ansonsten eigne sich die erste Folge des Lindner-Podcasts vor allem fürs Bullshit-Bingo. Das klingt dann ungefähr so:

- "Es ist leider ein sehr dickes Brett, das wir bohren müssen"

- "einen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag in die Hand genommen"

- "Das wäre so ein richtiger Game-Changer"

- "Road-Map"

- "Das sind doch die Hidden Champions"

- "um die Qualität der Kitas zu stärken"

- "Klar gibt es ein paar Basics zu tun"

- "First things first"

- "Zukunftsthemen"

- "Anpassungsflexibilität erhöhen"

- "den Sozialstaat zukunftsfest machen"

(uko)