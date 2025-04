Erinnerung an Erhard Grosskopf (1934 - 2025)

Plejadenwanderung

56:36 Minuten Nach Studien in Medizin und Mathematik sowie Kirchenmusik und Komposition wirkte Erhard Grosskopf seit 1966 als freischaffender Künstler. © Petra Grosskopf

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email

Dass Erhard Grosskopf schon immer ein Faible für die asiatische Kultur hatte, zeigt sich auch in seiner Musik. Er entwickelte sie aus einer Prozesslogik heraus, mit der er Zeitproportionen und Klänge ins Verhältnis setzte. Seine ist Musik elegant, harmonisch verinnerlicht, distanziert und kommt ebenso gelassen daher, wie eine Yoga-Übung. Am 17.04.2025 ist Erhard Grosskopf mit 91 Jahren in Berlin gestorben.