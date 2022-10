Jeong-Ga-Ak-Hoe-Festival

Alte und Neue Musik auf traditionellen koreanischen Instrumenten

54:46 Minuten "Musikgruppe des wahren Gesangs" bedeutet der Name des Jeong Ga Ak Hoe Ensembles. Zu sehen sind hier drei der neun MusikerInnen im neuen Stück von Erhard Grosskopf. © Uwe Donath

Naujocks, Carolin · 27. Oktober 2022, 00:05 Uhr

Dass Erhard Grosskopf schon immer ein Faible für die asiatische Kultur hatte, zeigt sich auch in seiner Musik. In einem Konzert in der Berliner ufa-Fabrik spielte das koreanische Ensemble Jeong Ga Ak Hoe nicht nur die höfische Instrumentalsuite Jajinhanip, sondern auch ein neues Stück des Berliner Komponisten.