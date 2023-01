Gesundheitsversorgung

Andrea Zinn, Physiotherapeutin in Budenheim nördlich von Mainz, stellt die Liegebank auf Hüfthöhe des Patienten. „Jetzt gehen wir in den Einbeinstand“, erklärt sie ihm. Der soll nämlich nicht liegen, sondern aktiviert werden. Und dafür gibt es 20 Minuten Zeit.

Knie heben, vor und zurückführen. Nur wenn es ihm zu wacklig wird, darf sich Martin May an der Bank abstützen. Dem Endsechziger stehen wegen fortgeschrittener Arthrose Operationen an beiden Kniegelenken bevor. Mit Physiotherapie bereitet sich der Mainzer auf die OP vor.