Philosophie und Klimakrise

Unsere wettbewerbs- und gewinnorientierte Wirtschaft blendet viele Voraussetzungen aus, ohne die nennenswerte Profite gar nicht möglich wären: Den Verbrauch natürlicher Ressourcen, Luftverschmutzung, Müll und viele weitere Umweltbelastungen. Auch soziale Faktoren wie unbezahlte Care-Arbeit, die immer noch überwiegend von Frauen geleistet wird, kommen in kaum einer Bilanz vor.

In der Geschichte der Philosophie hat eine ähnliche Verdrängung und Ausgrenzung stattgefunden: Weibliche Stimmen, auch feministische und queerfeministische Ansätze, die die sozialen und materiellen Voraussetzungen etwa von Autonomie und Freiheit mitdenken, fanden in der Philosophie lange Zeit kaum Gehör.

Das Leitbild des autonomen Subjekts war lange ein heimlich männliches, seine Freiheit wurde vor allem als Freiheit von anderen gedacht. Entscheidende Bedingungen für die Verwirklichung dieses Ideals kommen im Bild jedoch nicht vor, so von Redecker:

Sie haben kein vernünftiges, freies Subjekt, wenn das nicht geboren wird, wenn das nicht gefüttert wird, wenn das nicht erzogen wird, wenn das nicht getröstet wird, wenn nicht all das im Untergrund, im Hintergrund, rundherum mitläuft.

Weil feministische Ansätze in der Philosophie die basalen Voraussetzungen des Lebens also mitdenken, können sie auch besonders fruchtbar gemacht werden, wenn es heute darum geht, alternative Lebens- und Wirtschaftsweisen zu entwickeln, als Gegenentwürfe zum Raubbau des kapitalistischen Systems an unseren Lebensgrundlagen.