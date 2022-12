Philosophie der Befreiung

Wer frei ist, kann Entscheidungen treffen: darüber, wohin er oder sie gehen will, über das eigene Tun und Lassen, die eigenen Werte und Ziele. Auf diese Weise, vom einzelnen Individuum ausgehend, ist Freiheit in der europäischen Philosophie seit der Antike meist gedacht worden: Das Ideal des freien Subjekts, das selbstbestimmt handelt, stand im Gegensatz zu Sklaven oder auf andere Weise Unfreien, denen gesagt wird, was sie zu tun haben.